CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

“Çok uykusuz kaldın, Bay Muharrem erken yoruldun be. Biz de çok koştuk, çok gayret ettik ama ben bu muhteşem kardeşlerimi görünce yorgunluk tanımıyorum, bilmiyorum"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncü durağı Küçükçekmece oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor, Bay Muharrem 'Okulların önünden ayrılmayın, akşamdan gidin, ben de YSK'nın önüne gideceğim, orada yatacağım.' diyor. Çok uykusuz kaldın, Bay Muharrem erken yoruldun be. Biz de çok koştuk, çok gayret ettik ama ben bu muhteşem kardeşlerimi görünce yorgunluk tanımıyorum, bilmiyorum. Niye? Çünkü bu millete efendilik olmaz, bu millete hizmetkarlık olur. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu hizmetkarlığı yaptık mı, Başbakan olduğumuzda yaptık mı, Cumhurbaşkanlığımızda yaptık mı? Yine yapmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz sizden yeniden bir 'devam' talimatını istiyor, icazet istiyoruz. Var mısınız, veriyor musunuz? Öyleyse durmak yok" dedi.