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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece'de konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncü durağı Küçükçekmece oldu.

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dördüncü durağı Küçükçekmece oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor, Bay Muharrem 'Okulların önünden ayrılmayın, akşamdan gidin, ben de YSK'nın önüne gideceğim, orada yatacağım.' diyor. Çok uykusuz kaldın, Bay Muharrem erken yoruldun be. Biz de çok koştuk, çok gayret ettik ama ben bu muhteşem kardeşlerimi görünce yorgunluk tanımıyorum, bilmiyorum. Niye? Çünkü bu millete efendilik olmaz, bu millete hizmetkarlık olur. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz zaman bu hizmetkarlığı yaptık mı, Başbakan olduğumuzda yaptık mı, Cumhurbaşkanlığımızda yaptık mı? Yine yapmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz sizden yeniden bir 'devam' talimatını istiyor, icazet istiyoruz. Var mısınız, veriyor musunuz? Öyleyse durmak yok" dedi.

“KEŞKE ŞUNU DA YAPSAYDIK' DEMEYELİM"
Erdoğan, “Bütün dost, ahbap hepsini yarın sandığa götüreceğiz. Diyeceğiz ki, 'Sakın rehavet yok, sen de gel, sen de katıl bize' diyeceğiz. İster CHP'li olsun, ister Saadetli olsun, ister İYİ Partili olsun, ister HDP'li olsun hepsini bu yol arkadaşlığımıza davet edelim. İşi hafiften alırsak 'keşke şunu da yapsaydık' demeyelim, hepsini bitirelim. Size inanıyorum, Küçükçekmeceli kardeşlerime inanıyorum. Size Esenyurt'tan selamlar getirdim, size Beylikdüzü'nden, Avcılar'dan selam getirdim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Küçükçekmece'nin ardından Eyüp'e geçti. Eyüp Sultan Cami önünde bir miting düzenledi.

(FOTOĞRAF)

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