HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır."


PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırıBatman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı
Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepkiFatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.