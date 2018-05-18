 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUDÜS MİTİNGİNDE KONUŞTU (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"1967 yılında Kudüs'ün işgaline sessiz kalan BM, İsrail'in gerçekleştirdiği haksız, hukuksuz, ahlaksız tüm eylemleri sadece seyrederek bu zulme ortak olmuştur"

"Onun için diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem. Bugün de Amerika'nın attığı adıma karşı etkili tavır koymayan BM, yıpranmış olan meşruiyet zeminine bir darbe daha vurmuştur"

"İsrail 1947'den beri dilediğini yapıyor bugün de aynı pervasızlıkla yoluna devam ediyor. Amerika'nın aldığı son kararla Kudüs'ün mahremiyetine bir kez daha el uzatıldı. Mescid-i Aksa, giderek sıklaşan bir şekilde radikal Siyonistlerin çizmeleri ile kirletiliyor"

"Bizim için Çanakkale ne ise Kudüs de odur. Yüreklerin, canların ortaya konduğu bir mücadele elbette zaferle sonuçlanacaktır"

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs sadece bir şehir değildir Kudüs, bir imtihan, sembol, kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen " Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuştu.

Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Kudüs sadece bir şehir değildir Kudüs, bir imtihan, sembol, kıbledir. İlk kıblemizi koruyamazsak son kıblemizin geleceğine güvenle bakamayız. İslam dünyası Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır" diye konuştu. "Reis bizi Kudüs'e götür" sloganları üzerine Erdoğan, "İnşallah yakındır inşallah" dedi. Erdoğan, "Tüm insanlık da Kudüs imtihanında sınıfta kalmıştır. Müslümanlar olarak, yüreklerimizdeki Kudüs işgal edildiğinden beri, zalime gerektiği gibi karşı koyamaz olduk. Osmanlı devleti 4 asır boyunca Kudüs'ü diğer dinlerin mensupları için de barış, esenlik şehri olarak yönetmişti. Şehrin tüm dinlere saygılı yapısı hızla bozuldu. Müslümanlar ile birlikte Hristiyanların kutsalları da İsrail'in tehdidi altına girdi" ifadelerini kullandı.