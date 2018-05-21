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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs üç semavi dinin mensupları için de barış, huzur ve eman yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs üç semavi dinin mensupları için de barış, huzur ve eman yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."


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