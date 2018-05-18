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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUDÜS ZİRVESİNDE KONUŞTU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:59 | Son Güncelleme

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür" "Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır" Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da başladı.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür"

"Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da başladı.
Kudüs'deki gelişmelerin ele alandığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün İsrailli haydutlarca katledilen Filistinliler için harekete geçmek, tüm dünyaya insanlığın halen ölmediğini göstermek demektir" dedi.
Erdoğan, "Bizler bugün bölgemizi kan ve göz yaşına boğmak isteyenlere 'dur' diyoruz. Buradaki toplantımızda, Filistinli
kardeşlerimizin mücadelelerinde asla yalnız olmadıklarını haykırıyoruz. Bir kez daha şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum; Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır, Kudüs elinde on binlerce masum Filistinlinin kanı olan bir terör devletinin insafına bırakılmayacak kadar mukaddes bir mübarek beldedir" diye konuştu. "Açık ve net söylüyorum İsrail'in yaptığı haydutluktur, vahşettir, devlet terörüdür" diyen Erdoğan, "Kudüs kararıyla İsrail'in katliamlarına zemin hazırlayan ABD'nin eline, masum Filistinlilerin kanı bulaşmıştır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef adaletin tecellisi için atılan her adım Güvenlik Konseyi'nde Amerikan yönetimi tarafından veto ediliyor. Meseleyi yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürecek, inşallah burada tüm İslam ülkelerinin ve vicdan sahiplerinin desteğini alacağız" dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları

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