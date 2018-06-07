Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahurda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından canlı olarak yayınlanan sahur davetini binlerce kişi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem gençlerle sohbet etti hem de sahur yaptı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle sahurda... https://t.co/p68cIAR69F — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 6 Haziran 2018



