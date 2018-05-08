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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat politikalarımızı, medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi haline dönüştürme konusundaki kısırlığımızı süratle aşmak durumundayız. Kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi tarihine, kendi medeniyetine, bırakınız destek ve önc

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat politikalarımızı, medeniyet tasavvurumuzun lokomotifi haline dönüştürme konusundaki kısırlığımızı süratle aşmak durumundayız. Kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi tarihine, kendi medeniyetine, bırakınız destek ve öncü olmayı, husumet besleyen bir kültür sanat ikliminin bizi götüreceği yer, küresel popüler kültüre teslimiyettir."


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