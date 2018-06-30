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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a, oğlu Şeyh Nasır'ın geçirdiği başarılı ameliyatla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah da telefon görüşmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçim zaferinden dolayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'a, oğlu Şeyh Nasır'ın geçirdiği başarılı ameliyatla ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah da telefon görüşmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçim zaferinden dolayı tekrar tebrik etti.


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