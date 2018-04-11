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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Irak'ta 337, yurt içinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Irak'ta 337, yurt içinde 173 teröristi etkisiz hale getirdik."

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