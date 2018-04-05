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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

Hande Fırat, Hatay'daki sınır karakoluna sanatçılarla ziyaret için yüzlerce sanatçının çağrıldığını ancak çoğunun gelmediğini yazdı. Cengiz Semercioğlu ise, Hatay'a birçok sanatçının gitmek istediğini ancak organizasyon şirketinin hep aynı sanatçıları çağırdığını belirterek duruma isyan etti. Semercioğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız' dedi. Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, Hatay’a destek vermeye pek çok sanatçı gitmek istiyor ama kimsenin davet ettiği yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hatay'daki sınır karakoluna sanatçılarla ziyaret için yüzlerce sanatçının çağrıldığını ancak çoğunun gelmediğini yazdı. Fırat "Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş" dedi. Hande Fırat'ın yazısında ele aldığı organizasyonu bir başka Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu eleştirdi. Semercioğlu, organizasyon şirketinin hep aynı sanatçıları çağırdığını ve gitmek isteyen birçok sanatçıya organizasyonda yer vermediğini söyledi.

Sanatçılarla karakol ziyareti kararının alınış hikayesini Fırat şu sözlerle anlattı:

"Sınırda bir karakola birlikte gitme kararı Cumhurbaşkanı’nın doğum gününde alındı. Cumhurbaşkanı, şubat ayındaki doğum gününde sanatçılarla bir araya gelmişti. O görüşmede sanatçılar gruplar halinde karakollara gittiklerini, askerlere moral vermek için ziyaretler yaptıklarını anlattılar. Cumhurbaşkanı, sanatçılara duyarlılıkları için teşekkür etti; ardından da 'Bir kere de beraber gidelim' dedi. Sonrasında da Oğulpınar organizasyonu yapıldı."

"25 İSİM SON ANDA UÇAĞA BİNMEKTEN VAZGEÇTİ"

Organizayonu yapan firmanın sahibinin kendi arkadaşı (Polat Yağcı) olduğunu anlatan ve firmanın adını veren Fırat, gelmeyen sanatçılarıysa şöyle anlattı:

"Bu tip organizasyonlarda davetli listesini tabii ki tek başına belirlemiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı Protokolü ile çalışmak zorunda. Bu sefer de aslında kapsamlı bir liste hazırlandı. Sanat dünyasından yaklaşık 200 kişiye davetiye gönderildi. Hatta bunun 100’ünü TRT hazırladı. Sonuçta 200 sanatçı yoktu. Yani gelmeyenler hayli kalabalıktı. Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş." (Hande Fırat'ın yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ)

"ERDOĞAN'I YANILTIYORLAR YA DA EKSİK BİLGİ VERİYORLAR"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, organizasyona gitmek isteyen birçok sanatçı olduğunu ancak organizasyon şirketinin hep aynı sanatçıları çağırdığını ve birçok ismi organizasyona davet etmediğini söyledi.

Semercioğlu durumu şöyle eleştirdi:

"Farkında mısınız, Huber Köşkü’ne de aynı sanatçılar gidiyor, Külliye’ye de, yeni AKM’nin tanıtımına da, Hatay’a Mehmetçik’e destek vermeye de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Buraya gelip destek verenler... Bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız' dedi...

Ya Erdoğan’ı yanıltıyorlar ya da eksik bilgi veriyorlar...

Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, Hatay’a destek vermeye pek çok sanatçı gitmek istiyor ama kimsenin davet ettiği yok...

Pek çoğunun haberi bile yok Hatay’a gidildiğinden...

Bu noktada, bu tür organizasyonları başarıyla yapan Polat Yağcı’ya büyük görev düşüyor...

Polat lütfen sanatçı yelpazeni genişlet...

Hem diğer sanatçılara haksızlık yapmış oluyorsun hem de her fotoğrafta aynı sanatçılar yer alıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ülkenin gerçek sanatçılarını sadece onlar biliyor...

Hele böyle Afrin gibi bir meselede Mehmetçik’in yanında olacak o kadar çok isim var ki..." (Cengiz Semercioğlu'nun yazısının tamamını okumak için TIKLAYINIZ)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Efendiler! Biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları, Selçuklu ve Osmanlı’yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek, ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir. Ayrıca unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle ve vatan hainliği ile suçlamaktan geri kalmayacaktır.”
Milli davada davetiye bekleyen sanatçı .. davet eden yok muş sende gönüllü git zibidi .. milli birlik ve beraberlik duygun gelişsin sümüklü böcekler
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