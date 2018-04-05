Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Hatay'daki sınır karakoluna sanatçılarla ziyaret için yüzlerce sanatçının çağrıldığını ancak çoğunun gelmediğini yazdı. Fırat "Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş" dedi. Hande Fırat'ın yazısında ele aldığı organizasyonu bir başka Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu eleştirdi. Semercioğlu, organizasyon şirketinin hep aynı sanatçıları çağırdığını ve gitmek isteyen birçok sanatçıya organizasyonda yer vermediğini söyledi. Sanatçılarla karakol ziyareti kararının alınış hikayesini Fırat şu sözlerle anlattı: "Sınırda bir karakola birlikte gitme kararı Cumhurbaşkanı’nın doğum gününde alındı. Cumhurbaşkanı, şubat ayındaki doğum gününde sanatçılarla bir araya gelmişti. O görüşmede sanatçılar gruplar halinde karakollara gittiklerini, askerlere moral vermek için ziyaretler yaptıklarını anlattılar. Cumhurbaşkanı, sanatçılara duyarlılıkları için teşekkür etti; ardından da 'Bir kere de beraber gidelim' dedi. Sonrasında da Oğulpınar organizasyonu yapıldı."

"25 İSİM SON ANDA UÇAĞA BİNMEKTEN VAZGEÇTİ"



Organizayonu yapan firmanın sahibinin kendi arkadaşı (Polat Yağcı) olduğunu anlatan ve firmanın adını veren Fırat, gelmeyen sanatçılarıysa şöyle anlattı: "Bu tip organizasyonlarda davetli listesini tabii ki tek başına belirlemiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı Protokolü ile çalışmak zorunda. Bu sefer de aslında kapsamlı bir liste hazırlandı. Sanat dünyasından yaklaşık 200 kişiye davetiye gönderildi. Hatta bunun 100’ünü TRT hazırladı. Sonuçta 200 sanatçı yoktu. Yani gelmeyenler hayli kalabalıktı. Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş." (Hande Fırat'ın yazının tamamını okumak için TIKLAYINIZ) "ERDOĞAN'I YANILTIYORLAR YA DA EKSİK BİLGİ VERİYORLAR"



Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, organizasyona gitmek isteyen birçok sanatçı olduğunu ancak organizasyon şirketinin hep aynı sanatçıları çağırdığını ve birçok ismi organizasyona davet etmediğini söyledi. Semercioğlu durumu şöyle eleştirdi: "Farkında mısınız, Huber Köşkü’ne de aynı sanatçılar gidiyor, Külliye’ye de, yeni AKM’nin tanıtımına da, Hatay’a Mehmetçik’e destek vermeye de...