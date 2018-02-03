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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 23:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Zeytin Dalı Harekatı, Soçi Zirvesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

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erdoğan macron

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Macron Pkk lıları teröristleri kanallarında konuşturcaklar yurt dışından orda burda,propaganda yapıcak pkk teröristler gebermesin diye bu hainler,,,bizim kanallar da maşallah saçma sapan programlar dedi kodu magazin,kanallar Vatan için bu günlerde bari birlik mesajları olacak bir şeyler yapın,,,bu kadar duyarsızlık olurmu.Türkiye de yaşamıyonuz sanki hiç umurlarında değil,Başka bir Türkiye yok ona göre bu zamanda bananecilik olmaz
Bütün sivil Kuruluşlar,sanatçılar sporcular vs.hepsi sesini duyurması gerekir sesizce izlemek olmaz.Bu vatanda yaşıyoruz,herkes tepkisini göstermeli.ABD vs.ne şimdi sesimizi çıkarmasak Devletin Askerin yanında yer almasak,ne zaman devletin yanında olacağız.Ülkemiz böyle bir durumdayken bizler hiç bir şey yok gibi duramayız.Bu Vatan hepimizin Başka Türkiye yok.ABD ve diğer konsolosluk elçilik önlerine yazılar bırakılsın protosta amaçlı,pkk lılar yurt dışında Türk lere saldırıyor.neden pkk yı destekliyor.bizler sivil kuruluşlar olarak sesimizi çıkarmıyoruz hiç bir şey yapmıyoruz bekliyoruz
Fransa mısır israil üçlüsünün hedefleri var suriye üzerinde bolmek istiyorlar suriyeye.
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