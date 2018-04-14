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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye harekatını görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti.

"SİYASİ ÇÖZÜM ŞART"

Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı.

Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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