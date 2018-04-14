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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

Görüşmede Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti.

Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı.

Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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