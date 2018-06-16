CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu. İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesine ve mevcut diyalogun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladılar. Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili işbirliğinin önemine de işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta Münbiç olmak üzere Suriye'de Türkiye-ABD arasında işbirliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit ettiler.
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum