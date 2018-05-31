Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen TESK Esnaf İftarı'na katıldı.

Buradaki konuşmasına iftar sofrasında Malatyalılarla bir arada olmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade ederek başlayan Erdoğan, bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) şükranlarını sundu.

İftar sofralarını kendileriyle paylaştıkları için tüm katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, "Biliyorsunuz güzel bir kelam-ı kibardır, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Bu sofrayı bir muhabbet sofrası olarak görüyorum." diye konuştu.

Malatya'da tarihi bir gün yaşadıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan rahmet, yağmur ama bütün bunlara rağmen Malatyalı meydanı lebaleb doldurdu. Gördük ki Malatyalı kardeşlerim dört gözle 24 Haziran'ın gelmesini bekliyor. 16 yıldır bizi asla yalnız bırakmayan Malatya'dan bu sefer çıtayı biraz daha yukarı taşımasını bekliyoruz. Çünkü biz Malatya'yı rekorların şehri olarak biliyoruz. Biz Malatya'yı milli iradenin öncüsü bir şehir olarak biliyoruz. Elbette Malatya'yı merhum Özal gibi ülkemize pek çok eser kazandıran, Türk siyasetinde silinmez izler bırakan siyasetçilerin şehri olarak biliyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bu tarihi seçimlerde Malatya'nın oy oranları itibarıyla bölgesinde ipi göğüsleyeceğine inanıyorum. Sizlerden ve tüm Malatyalı hemşehrilerimizden güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefimize destek vermelerini bekliyorum. 24 Haziran'da diğer 80 vilayetimiz gibi Malatya'nın da sandığa damgasını vuracağını düşünüyorum."