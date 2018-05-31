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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK Esnaf İftarı'nda konuştu: (1) - "Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik" - "Daha 5 ay öncesine kadar teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin'de bugün hamdolsun huzur var, emniyet var. Ülkemizin teröristlerden arındırdığı 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz barış ve güven içinde yaşıyor" - "16 yıl önce bölücü örgütle mücadelesinde dahi birilerinin yardımına, silah, mühimmat, istihbarat desteğine muhtaç bir ülke iken bugün yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk" - "Bölücü terör örgütü hem militan temini, hem haraç toplama, hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma noktasında artık tükenme aşamasına geldi. Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gezdikleri dağlar şu an o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdi"

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen TESK Esnaf İftarı'na katıldı.

Buradaki konuşmasına iftar sofrasında Malatyalılarla bir arada olmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade ederek başlayan Erdoğan, bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna (TESK) şükranlarını sundu.

İftar sofralarını kendileriyle paylaştıkları için tüm katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, "Biliyorsunuz güzel bir kelam-ı kibardır, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Bu sofrayı bir muhabbet sofrası olarak görüyorum." diye konuştu.

Malatya'da tarihi bir gün yaşadıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir taraftan rahmet, yağmur ama bütün bunlara rağmen Malatyalı meydanı lebaleb doldurdu. Gördük ki Malatyalı kardeşlerim dört gözle 24 Haziran'ın gelmesini bekliyor. 16 yıldır bizi asla yalnız bırakmayan Malatya'dan bu sefer çıtayı biraz daha yukarı taşımasını bekliyoruz. Çünkü biz Malatya'yı rekorların şehri olarak biliyoruz. Biz Malatya'yı milli iradenin öncüsü bir şehir olarak biliyoruz. Elbette Malatya'yı merhum Özal gibi ülkemize pek çok eser kazandıran, Türk siyasetinde silinmez izler bırakan siyasetçilerin şehri olarak biliyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bu tarihi seçimlerde Malatya'nın oy oranları itibarıyla bölgesinde ipi göğüsleyeceğine inanıyorum. Sizlerden ve tüm Malatyalı hemşehrilerimizden güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye hedefimize destek vermelerini bekliyorum. 24 Haziran'da diğer 80 vilayetimiz gibi Malatya'nın da sandığa damgasını vuracağını düşünüyorum."

Kendilerinin her zaman "İstişare eden pişman olmaz." düsturuyla hareket eden, meşvereti, farklı görüşleri dinlemeyi ilke edinen bir siyasi hareket olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimiz için attığımız hemen tüm adımları onların, toplumumuzun çeşitli kesimleriyle görüştükten, onların talep ve beklentilerini dinledikten sonra pratiğe geçirdik. Halis niyetle hareket ettiğimiz için Rabbim de bizim önümüzü açtı, işlerimizi kolaylaştırdı. Hiç ummadığımız yerlerden bizlere yardım etti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi dönemlerinde, Türkiye'nin ekonomide 3,5 kat büyüdüğünü, kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500'den yaklaşık 11 bin dolara yükseldiğini anımsattı. Erdoğan, "IMF kapılarında birkaç milyar dolar için yalvaran bir ülkeden insani adımlarda dünya birincisi bir Türkiye'ye kavuştuk. Hatırlayın 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı, bunu ödedik, en son 2013, sıfırladık. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Tam aksine onlar bizden borç istedi. Biz de arkadaşlara 'Verin.' dedik. Ne istiyorlardı? 5 milyar avro. Baktılar ki bu çılgın Türkler bize borç verecek, vazgeçtiler." diye konuştu.

- Savunma sanayi

İhracatın 2002 sonunda 36 milyar dolar olduğunu, bu rakamı 161 milyar doların üzerine çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayinde yüzde 20'ler düzeyindeki yerli üretim oranını yüzde 65'e çıkardık. Kendi güvenlik güçlerimizle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde artık bizim ürettiğimiz silahlar, arazi araçları, hücumbotlar, korvetler kullanılıyor. Hamdolsun artık biz insansız hava araçlarımızı üretiyoruz, artık biz silahlı insansız hava araçlarımızı da üretiyoruz. Eskiden Amerika'nın kapısına gidiyorduk, maalesef 'Bugün git yarın gel'. Sonunda 'Kongreden izin çıkmadı.' diyorlardı. İsrail'den aldık 10 tane, onun da birkaç tanesi arızalandı, ondan sonra tamiratı için akla karayı seçtirdiler bize. Fakat şimdi artık biz kendi SİHA'larımızı, İHA'larımızı yapar hale gelince elhamdülillah artık böyle bir derdimiz yok."

- Terörle mücadele

Terörle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, "16 yıl önce bölücü örgütle mücadelesinde dahi birilerinin yardımına, silah, mühimmat, istihbarat desteğine muhtaç bir ülke iken bugün yurt içinde ve yurt dışında dünyanın en başarılı operasyonlarını yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk. İşte son DEAŞ tehdidini sınırlarımızın ötesinden kazıyıp attık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda, bunun yanında özellikle Cerablus'ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılırken 3 bin DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Bölücü örgüte tarihinin en büyük, en ağır darbelerini indirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü hem militan temini, hem haraç toplama, hem de bölge halkı üzerinde baskı kurma noktasında artık tükenme aşamasına geldi. Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gezdikleri dağlar şu an o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdi, inlerine. Onlar kaçtı Mehmedimiz kovaladı. Bizim de şehitlerimiz oldu ama onların bakıyorsunuz 10 kat, 15 kat teröristler etkisiz hale geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

"2. Ordu burada, burası koordine ediyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Terör örgütü yurt içinde ve yurt dışında sivilleri canlı kalkan olarak kullanacak kadar alçaklaşmasına rağmen bir tek masumun dahi zarar görmesine müsaade etmedik. Daha 5 ay öncesine kadar teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin'de bugün hamdolsun huzur var, emniyet var. Ülkemizin teröristlerden arındırdığı 4 bin kilometrekarelik alanda Türk, Kürt, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz barış ve güven içinde yaşıyor." diye konuştu.

(Sürecek)

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