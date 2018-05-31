Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." dedi. Erdoğan, Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Esnaf İftarı'ndaki konuşmasında, önlerinde yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını, bu dönemin Türkiye'nin şahlanış dönemi olduğunu söyledi. Kendilerini bu hedeflere ulaştıracak yol haritaları olan AK Parti'nin manifestosu ve seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Türkiye'nin hamurunu irade, erdem ve cesaretle, el birliği içinde yoğuracaklarını ifade etti. Erdoğan, bu 3 prensibin 2053 ve 2071 Türkiye'sine yürürken, yollarına çıkan ve çıkartılan engelleri aşmalarını sağlayacak en önemli hasletleri olacağına işaret etti.

Çünkü iradesi olmayanı idare etmenin kolay olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "İrade kararlılıktır, sebattır, doğru bildiğin yoldan ayrılmamaktır. İrade, saldırılar karşısında yılmamak, boyun eğmemektir. Erdem ise her şeyin giderek yozlaştığı bu çağda ahlak, sadakat ve merhamet çınarlarına sarılmaktır. Erdem, kısa vadeli çıkarlar için adalet ve hakkaniyetten taviz vermemektir. Erdem, mazlumun elinden tutmak, garibin hal ve hatırını sorabilmektir. Cesaret de savunduğun tüm bu değerler uğruna mücadele etmeyi, gerekirse canını vermeyi göze almaktır. Bu 3 değeri taşımayanların, ülkemize ve milletimize verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Sizler, ahilik geleneğimizin günümüz temsilcileri olarak bu ilkelerin kıymetini çok iyi biliyorsunuz." Zira Ahilerin ilhamlarını "İnançta sebat, doğru yolda olgunluk, dilde açıklık, sözde düzgünlük, işte kuvvet, çalışmada dikkat, mal ve rızıkta bolluk, dostlara sevgi, akrabalara şefkat." ifadelerinin yer aldığı duasıyla aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Evet, biz işte yeni dönemi bu duada hayat bulan Ahilik ruhuyla inşa ve ihya etmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Sizlerin yükünü hafifletecek düzenlemeleri uygulamaya koyduk" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti. Siz kardeşlerimden de kutlu mücadelemize destek bekliyoruz." diyerek, kendisinin nazarında esnafın sadece ticaret erbabı olmadığını, aynı zamanda yeri geldiğinde dost, kardeş ve akraba olduğunu belirtti. Esnafın başı dara düştüğünde sığınılan gönül kapısı olduğunu da vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar daima esnaf ve sanatkarlara değer verdiklerini, onları baş tacı ettiklerini kaydetti. Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda esnaf ve sanatkarların dertlerine derman olacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "1964'te yürürlüğe giren ve sizlerin ihtiyaçlarına artık cevap veremeyen Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nu günün şartlarına göre biz yeniledik. Vergi mevzuatında esnaf ve sanatkarlar lehine çok sayıda değişiklikler yaptık, esnaf ve sanatkarlara makina, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanma imkanı getirdik.

Emeklilik sonrası esnaflık yapan esnaf ve sanatkarların ödemiş olduğu sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Böylece esnaf ve sanatkarların emekli maaşlarında yüzde 10 artış sağladık. Esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinde 5 puanlık indirime gittik, kredi kullanırken taşınmaz mallarının yanı sıra taşınırlarını da teminat olarak gösterebilme imkanı tanıdık. 2011, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında esnaf ve sanatkarların borçlarını yeniden yapılandırdık, sizlerin yükünü hafifletecek düzenlemeleri uygulamaya koyduk." - "Prim, vergi ve ücret desteği sunacağız" Yeni dönemde yine benzer teşvik ve paketleri esnafların istifadesine sunacaklarını bildiren Erdoğan, "Asgari ücret üzerinden ücret, sigorta primi ve vergi yükünü esnafımızla birer ay arayla karşılayarak istihdamını destekleyeceğiz. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlerimizin ilave olarak, gençleri istihdam etmeleri durumunda ayrıca prim, vergi ve ücret desteği sunacağız. Bağ-Kur prim borcu olan esnafımızın da sağlık hizmeti almasını sağıyoruz." şeklinde konuştu.