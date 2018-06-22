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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim ha

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maltepe Belediyesi'nin de bir tane elemanı içerideymiş. Üstelik de Başkan Yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı, yani terör. Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına."


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