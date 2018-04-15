Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ'nün yurtdışından aldık, geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya'daki sen de gideceksin. Sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala." dedi. Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi, Müzahir Sille Spor Kompleksi önünde halka seslendi. Görevde oldukları 16 yıldır hizmette mümkün olduğunca kusur etmemeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya gayret ettiklerini söyledi. Ülkeyi 16 yılda 3,5 kat büyüttüklerini aktaran Erdoğan, göreve geldiklerinde 3 bin 400 dolar olan kişi başına milli gelirin bugün 11 bin dolara çıktığını kaydetti. Son günlerde birilerinin, "Biz yatırımları durduracağız." dediğini belirten Erdoğan, "Niyeymiş? Çünkü yatırımlar üretmiyormuş. Şimdi buradan sadece bir soru yeterli. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Üretime yönelik, bir ihracatı yapabilir misin? Var ki üretim ihraç edebiliyorsun. Olmasaydı bunu yapamazdın ama biz bunu yapıyoruz. Bugün savunma sanayinde, elhamdülillah kendimizi savunabilecek ürünlere sahibiz. Bunlar öyle kolay kolay olmadı. Zırhlı taşıyıcılardan tutunuz, hamdolsun MP'lere varıncaya kadar, insanlı silahlı, silahsız hava araçlarına varıncaya kadar, bunları üreten bir Türkiye var? Bunları nereye koyacaksın? Bunlar ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fırat Kalkanı Harekatı ve Afrin'de bu yatırımlar sayesinde mücadeleyi kazandıklarını da vurgulayarak, "Şu an itibarıyla Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. 4 bin 200. Bu teröristlerle mücadeleyi işte bunlarla yapıyoruz. Bu mücadeleyi burada Afrin'de bu kararlılıkla yürüten Mehmedimiz, bu imkanlarla güç buldu, kuvvet buldu ve böylece de hamdolsun bu zafere ulaştılar." dedi. Daha yapacak çok işleri olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve geldik, bizim IMF'ye olan borcumuz neydi? Düşünün 23,5 milyar dolardı. 2013 senesine geldik, IMF'ye borç kaldı mı? Sıfırladık. 'Üreten ekonomi yok.' diyenler, elinize dilinize dursun? Üreten ekonomi olmasaydı sen IMF'ye olan borcu sıfırlayabilir miydin? Bugün 'Ekonomi kötü.' diyenler. İşte alın size bir rakam. Bu kadar basit. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı ama şimdi 120 milyar dolara ulaştı. Nereden nereye... Çalışıyoruz ya. Bay Kemal çalış senin de olsun ama olmaz. Şimdi Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar ya? Cebinde mi neyi dağıtıyorsun? Bunlar hep böyle zaten hayatları boyunca dağıttılar. Kimi? Kendilerini dağıttılar, kendilerini... Halkımıza verdikleri bir şey var mı? Yok. Bugün var mı? Yine yok ama yalanın bedeli var mı? Bunlarda akşam yalan, sabah yalan, hep böyle gidiyorlar ama bununla da bir yere varmak mümkün değil."

- "Kapım size hep açık" Erdoğan, vatandaşlardan bazılarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni görmeyi istediklerini söylemeleri üzerine, "Seve seve, kapım hep açık. Oraya sadece Bay Kemal 'Gelmem.' diyor. Gelmezse gelmesin ama size kapı açık, orası cumhurun evi, halkın evi, milletin evi. Orası benim şahsi mülküm değil, sizin, sizin. Orası milletin evi. Milletin evine tabii ki millet gelecek. Biz de sizleri başımız gözümüz üstünde orada misafir edeceğiz. Arkadaşlarım sizi bütün külliyede gezdirecekler. Elhamdülillah bu milletin iftihar edilecek nasıl bir yeri varmış bunu görmüş olacaksınız." dedi. Vatandaşlarla Rabia işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanı bölmek için terör örgütü PKK'nın çok uğraştığını belirterek, şöyle devam etti: "PKK çok uğraştı. Ne dedim hatırlayın o günleri. 'İnlerine gireceğiz, inlerine...' dedim. Girdik mi? SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F16'larla girdik. Kuyruklarını bacaklarının arasına sokup kaçtılar. Nereye? Suriye'ye kaçtılar. Fırat Kalkanı'nda yakaladık, Afrin'de yakaladık, yerlerin altında gördünüz değil mi hazırladıkları tünelleri? Oralarda vurduk. Cudi'de vurduk, Gabar'da vurduk, Tendürek'te vurduk, Bestler Dereler'de vurduk. Vuracağız, vurmaya devam edeceğiz. FETÖ, o da kaçtı. Nereye kaçtı? Dünyanın değişik ülkelerine. Kosova'da yakaladık 6 tanesini, aldık, geldik, şimdi buradalar. Bitmedi Gabon'a gittiler, 3 tanesini alıp geldik. Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ'nün yurtdışından aldık, geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya'daki sen de gideceksin. Sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala. Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek burada öleceğiz."

- "Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "İşte 15 Temmuz gecesi birileri bize, güya dostluk adına, 'Ben sizi buradan Rodos'a götürebilirim.' dedi. Dedim ki 'Hayır. Bize bu topraklarda ölmek yaraşır. Onun için biz buradan, şimdi ben hemen uçağa geçelim, nereye gideceğimi uçakta söyleyeceğim.' Bindik uçağa, son ana kadar pilot nereye gideceğimizi bilmiyordu. Son anda dedim ki 'İstanbul.' İstanbul'a geldik, hamdolsun, binler, onbinler bizi bekliyordu. F16'lar üzerimizdeydi, helikopterler üzerimizdeydi. Ne oldu? Biz 'Allah'tan başka galip yoktur,' dedik, Rabbime sığındık, işi bitirdik. Bir de biliyorsunuz, Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Hepsi şehitlerimiz cennette. Onları inşallah aileleriyle Peygamberimize en yakın makamda Rabbim misafir ediyor. Rabbim bizlere de o makamı inşallah lütfetsin. Biliyorsunuz, Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş değil." Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinden dizeler okuyan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletin olmadığını ve onu koruyacaklarını bildirdi.

Bunu yapmak için de birbirlerini çok seveceklerini dile getiren Erdoğan, bu yapılınca yıkılmayacaklarını vurguladı. Erdoğan, mart ayında Maltepe Belediyesi'ni de yeniden almak istediklerini söyledi. Konuşması sırasında Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Erol Kaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Erdoğan, konuşması sonrasında vatandaşlara satranç takımı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de halka seslendi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Şu ana kadar 80 tanesini FETÖ'nün yurtdışından aldık, geldik. Onları da kovalayacağız. Pensilvanya'daki sen de gideceksin. Sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala" - "Yatırımlar üretmiyormuş. Şimdi buradan sadece

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