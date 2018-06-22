Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'de halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz." dedi. Erdoğan, partisince Maltepe Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Muhalefette yalan, talan, hakaret, iftira olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ben 'Yerli ve milli otomobil' diyorum. Bay Muharrem ne diyor, 'Ne işiniz var yerli, milli. Bunlar 20 yıl geriden geliyor.' diyor. Ben mazotlu, akaryakıtlı otomobilden bahsetmiyorum. Ben şu anda elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Elektrikli aküyle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Ama bunun dünyadan haberi yok." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik de "İşte bu gelsin devletin memuruna küfretsin. Dinlediniz mi? Nasıl küfrettiğini dinlediniz mi? Ne diyor şimdi, 'montaj' diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada, gerçekler ortada. Ya senin cibiliyetin bu, cibiliyetin. Senin genel başkanın da öyle değil mi? Akşam yalan, sabah yalan. Yalancının mumu... Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temel taşlarıyla yola çıktıklarını, bu temel taşların üzerine enerjiyi, ulaşımı, turizmi, tarımı koymayı vadettiklerini hatırlatarak, bunları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kadıköy'den Kartal'a kadar tren, Avrasya Tüneli, Marmaray yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Benim Maltepeli kardeşim Marmaray'dan istifade ediyor mu? Ama bunlar 'istemezük' diyor. Hele denizin altından olunca zaten görmüyorlar. Bakan kör. Avrasya Tüneli'ni de görmüyorlar çünkü o da denizin altından. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Yavuz Sultan Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? 'Efendim Özal'ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı bu'. Şimdi bayramda tamamen ücretsiz yaptılar. Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, oradan gitme. Ama biz 15 sene sonra bu köprü ne olacak, bu da devlete verilecek. Biz kaynakları çeşitlendirerek ne yapıyoruz, bu köprüleri yaptık. Bununla ne adımını attık, 'Ağır vasıtaları oraya kaydıralım, 1. ve 2. köprüden ağır vasıtalar geçmesin' dedik. Ya biz bunu yaptık, sen ne yaptın? Senden önce gelen CHP'liler ne yaptı, onu söyle. Var mı bir eseriniz, yok."

Erdoğan, öğrencilerin kitaplarını ücretsiz aldığını hatırlatarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Üniversiteleri ücretsiz yapacağız." vaadini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Ya senin dünyadan haberin yok. Üniversite ücretli mi? Ya üniversite zaten ücretsiz. Kaldı ki harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık ya, harç vardı, biz kaldırdık. Kimden miras? Onlardan miras. Burs olarak ne alıyorlardı biz geldiğimizde? 45 liracık. Şimdi ne veriyoruz. 470 lira veriyoruz. Mastır öğrencisine 940 lira veriyoruz. Doktoraya asgari ücret veriyoruz. Bakın nereden nereye. Ya bunları biz veriyoruz. Ama ne genel başkanın haberi var ne de Bay Muharrem'in haberi var. Ya bunların derdi bu değil ki. Biz şu ana kadar ne kadar derslik açtık biliyor musunuz? 280 bin derslik açtık. Peki ne kadar öğretmen atadık biliyor musunuz? 580 bin öğretmen atadık. Ama Bay Kemal ne diyor? 'Ne kadar varsa hepsini atayacağım' diyor. Ya dürüst ol, yalan söyleme. Ama bunların zaten işi yalan, meslekleri yalan. Bay Muharrem Yalova'da dershane işletiyordu. Orada 10 tane öğretmenin bu SSK primini dahi ödemedi. Şimdi onların SSK primini ödemeyenden bu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olur mu?"