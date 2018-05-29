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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik."


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Cumhurbaşkanı Erdoğan

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