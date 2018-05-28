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Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i kabul etti

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Güvençer'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer

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