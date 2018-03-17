Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de artık otellerin dolu olduğunu belirterek, kentin devletin himayesi altında eski ihtişamına kavuştuğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mardin İl Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Kongresine katıldı. Artuklu Spor Salonu’nda yapılan kongrede partililere hitap eden Erdoğan, Mardin’in terörün acısını da, huzurun kıymetini de çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirtti. Mardin’de artık otellerin dolu olduğunu ifade eden Erdoğan, mart ayı itibariyle doluluk oranının yüzde 90’ı aştığını vurguladı. Bunun, kent huzurlu bir hale geldiğinde herkesin akın edeceği anlamına geldiğine dikkat çeken Erdoğan, Mardin’in devletin himayesi altında eski ihtişamına kavuştuğuna işaret etti.

"81 milyonu kucaklamanın çabası içinde olduk"

Bir dönem bölücü terör örgütüne akan kaynakların artık Mardin’e harcandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nusaybin’in sokaklarını alt etmek için kullanılan kepçe ve kamyonlar artık Nusaybin’i ayağı kaldırmak için kullanıyor. Belediyecilik hizmetlerinde, sağlıktan altyapıya kadar tüm alanlarda Mardin emin adımlarla ilerliyor. Bir taraftan kaybettiği zamanı telafi ederken diğer taraftan Mardin’i Mardin yapan değerlerle barışıyor. Biz hiçbir zaman, bölücü terör örgütünün tehditlerine rağmen, Mardin’i ihmal etmedik. Ne şehirlerimiz arasında, ne vatandaşlarımız arasında ayrım yaptık. Ekonomiyi büyütürken, özgürlüklerden taviz vermedik. Kültürel haklar konusunda eşi benzeri olmayan reformlar hayata geçirdik. Hiç kimseyi dini, etnik kimliği, inancı ya da dış görünüşü nedeniyle ötekileştirmedik. Bize oy versin vermesin 81 milyonu kucaklamanın çabası içinde olduk" dedi.