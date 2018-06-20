HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. İnanın burası turizm nokta

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin'e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi."


PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Akif Hamzaçebi Fikirtepe'de çadır kuran kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret ettiAkif Hamzaçebi Fikirtepe'de çadır kuran kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret etti
Doğal gazdan sonra askeri ittifak yapacaklarDoğal gazdan sonra askeri ittifak yapacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.