Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6’ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Mardin’e geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti Mardin 6’ncı Olağan İl Kongresine katılmak için özel uçakla Mardin Havalimanına geldi. Erdoğan’ın uçağına 2 savaş uçağının da eşlik ettiği görülürken, havalimanı etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polislerinden oluşan keskin nişancılar havalimanını gören yüksek binalarda konuşlandırıldı. Erdoğan’ın, Mardın’ın Kızıltepe ilçesinde bulunan havalimanından Mardin Artuklu Spor Salonuna geçerek kongreye katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havalimanında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve il protokolü karşıladı.
AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı
İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
PKK hainlikte sınır tanımıyor! Kadın ve çocukları öldürdüler
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum