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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

Erdoğan, Mardin Valisi Yaman'ı kabul etti

MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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