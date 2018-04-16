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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkel ile görüştü. İkili bölgesel konularda görüş birliğinde bulundu. Suriye'de siyasi süreçte ilerleme için adım atılması gereği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Jes Stoltenberg’i kabulü akabinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merkel Almanya Türkiye

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