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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut'un açıklaması, takındığı tavır, tam millidir, yerlidir gözlerinden öpüyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil ile ilgili bir soru üzerine, "Dün gece Mesut ile görüştüm.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil ile ilgili bir soru üzerine, "Dün gece Mesut ile görüştüm. Mesut'un açıklaması bana göre takındığı tavır, tam millidir, yerlidir. Her türlü takdirin üzerindedir gözlerinden öpüyorum. Takımına bu denli her şeyini veren başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım kabul edilebilir değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısında konuştuktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"21 GÜNDEN AŞAĞI DÜŞME YOK. 28'Dİ 21'E DÜŞTÜ BUNU YAPTIK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili bir soru üzerine bedelli askerlikte 21 günlük zorunlu eğitimin düşmeyeceğini belirterek, "Tartışılır bir şey yok 21 günden aşağı düşme yok. 28'di 21'e düştü bunu yaptık" dedi.

"MESUT'UN AÇIKLAMASI TAKINDIĞI TAVIR, TAM MİLLİDİR, YERLİDİR GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil ile ilgili bir soru üzerine, "Dün gece Mesut ile görüştüm. Mesut'un açıklaması bana göre takındığı tavır, tam millidir, yerlidir. Her türlü takdirin üzerindedir gözlerinden öpüyorum. Takımına bu denli her şeyini veren başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım kabul edilebilir değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den F-35 teslimatı konusunda ise herhangi bir endişeye gerek olmadığını ifade etti.

Görüntü dökümü
-Erdoğan'ın konuşması
-Detaylar

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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