HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Putin ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu akşam telefonda görüştü.

İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar.

İsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafıİsmail Kahraman'dan 'Cumhuriyet' gafı
Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Putin ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.