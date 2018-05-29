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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MHP ile ortak miting) Ben aslında arzu ederim. En azından bir iki final mitingi müşterek yapsak, isabetli olur diye düşünürüm ama tabii bu benim yalnız başıma vereceğim bir karar değil. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin de olumlu bir ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MHP ile ortak miting) Ben aslında arzu ederim. En azından bir iki final mitingi müşterek yapsak, isabetli olur diye düşünürüm ama tabii bu benim yalnız başıma vereceğim bir karar değil. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin de olumlu bir yaklaşımı olursa, müşterek bir iki final mitingini, örneğin İstanbul, Ankara gibi yapma durumumuz olabilir. Arkadaşlar görüşüyorlar. Eğer karşı taraftan da olumlu bir cevap gelirse bu adımı da atarız."


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