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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP'nin bize, bizim MHP'ye ihtiyacımız var. Buradaki dayanışmamızın getirisi Türkiye Cumhuriyeti'nedir, Türk milletinedir. Bunu başarıyla sürdürmemiz lazım. Eğer basit bir kırılma noktasında Allah göstermesin bir yanlış olursa, bur

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MHP'nin bize, bizim MHP'ye ihtiyacımız var. Buradaki dayanışmamızın getirisi Türkiye Cumhuriyeti'nedir, Türk milletinedir. Bunu başarıyla sürdürmemiz lazım. Eğer basit bir kırılma noktasında Allah göstermesin bir yanlış olursa, burada ülkemiz, milletimiz kaybeder."


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