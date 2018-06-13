HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet Kıraathaneleri) Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 03:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Millet Kıraathaneleri) Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız."


PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Uşak Belediyesi'nden 30 bin kişiye iftarUşak Belediyesi'nden 30 bin kişiye iftar
Çavuşoğlu: Bizleri direksiyondan uzaklaştırmak istediler, başaramadılarÇavuşoğlu: Bizleri direksiyondan uzaklaştırmak istediler, başaramadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı

AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.