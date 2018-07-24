Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz (1) 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak, "Bedelli askerlik talebi kanununu da bu hafta Meclisten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da bitirmiş olacağız. Yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini yeni ve daha köklü bir anlayış ile ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de TSK'nın insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısında konuştu.

Yunanistan'daki yangına değinen Erdoğan, "Yangını üzüntüyle öğrendik. İhtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğumuzu Yunan makamlarına ilettik. Ülkem ve milletim adına tüm Yunan halkına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyoruz" dedi.

"KISA VADELİ PROGRAMIMIZI HEMEN UYGULAMAYA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Kısa vadeli programımızı hemen uygulamaya geçireceğiz. OHAL'i kaldırmış olmamız bu çerçevede attığımız önemli bir adımdır. Söz verdik sözümüzü yerine getirdik. Ne aldanan ne aldatan olacağız dedik. Bu gerçeği bir kez daha uygulamaya geçirmiş olduk. Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler inşallah Meclisimiz tatile girmeden hayata geçecek" ifadelerini kullandı. "MİLLETİMİZİN ASKERLİKLE BAĞININ TÜMDEN KOPMASINI DA DOĞRU BULMUYORUZ"

Bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak Erdoğan, "Bedelli askerlik talebi kanununu da bu hafta Meclisten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da bitirmiş olacağız. Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini yeni ve daha köklü bir anlayış ile ele almamız gerektiğini gösteriyor. Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonları yükümlüler eliyle yapma imkanımızın kalmadığı açıktır. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de TSK'nın insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.