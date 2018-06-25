HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 04:15 | Son Güncelleme

"KAZANAN DEMOKRASİMİZ, TÜRKİYE OLMUŞTUR"   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 16 yıl olduğu gibi sandıktaki tercihini bu defa da kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır.

"KAZANAN DEMOKRASİMİZ, TÜRKİYE OLMUŞTUR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 16 yıl olduğu gibi sandıktaki tercihini bu defa da kavgadan yana değil hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, Türkiye olmuştur. Kazanan Türkiye, Türk milleti, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Sizlerin desteğinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını daha yükseklere çıkartacağız. Rabiamızı daha gür sesle ifade edeceğiz. Bayrağımız inşallah çok daha nazlı dalgalanacak" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜZERİNE ÇOK DAHA KARARLI ŞEKİLDE GİDECEĞİZ"
Erdoğan, "Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır. Türkiye tercihini PKK'dan FETÖ'ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır. Terör örgütlerinin üzerine çok daha kararlı şekilde gideceğiz. Bu sonuçlar aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesi. Ekonomik hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir" dedi.

"DÜNYANIN TÜM SİYASET BİLİMCİLERİ BİR ARAYA GELİP YILLARCA ÇALIŞSA YİNE DE BUNU ZOR ÇÖZER"
Erdoğan, "Bu seçim sonuçları ile o kadar çok çevreye o kadar çok farklı mesajlar vermiştir ki dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer" dedi.

Görüntü dökümü
-Başbakanın konuşması
-Cumhurbaşkanının konuşması
-Detaylar

Hakime TORUN - Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Çanakkale’de 4 milletvekilini Ak Parti ve CHP paylaştıÇanakkale’de 4 milletvekilini Ak Parti ve CHP paylaştı
Ümit Özdağ'dan Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önünde açıklamaÜmit Özdağ'dan Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Erdoğan'ın konuşması sırasında talihsiz kaza

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Seçim sonuçları seçim anketleri karşılaştırma!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.