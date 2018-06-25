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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 03:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık. Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz."


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