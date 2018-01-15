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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçiyi evinde ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 08:16 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat’ta milli güreşçi Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapıldığı kapalı spor salonuna adı verilen dünya güreş şampiyonu Rıza Kayaalp’i evinde ziyaret etti. Erdoğan burada Rıza Kayaalp, annesi Sevgi ve babası Kelami ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde işçi ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı. Rıza Kayaalp, İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp 2006 yılında Lisesinden Mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan mezun oldu.

Pekin'de yapılan 2007 Dünya Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasından 3-1 yenik ayrılarak Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Pescara'daki 2009 Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kg.da Akdeniz Şampiyonu oldu. Tiflis'te yapılan 2009 Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu. Ankara'da düzenlenen 2009 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kg.da Dünya Gençler Şampiyonu oldu. Herning'de düzenlenen 2009 Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyayla Türkiye'ye döndü. 28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kg'da altın madalya kazandı.

İstanbul'da düzenlenen 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoremen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2012 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Letonya'nın başkenti Riga'da süren şampiyonada final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşan Türk güreşçi, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı. Ukraynalı Chernetskyy ise gümüş madalyada kaldı. Brezilya' nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
yanlış anlaşılmasın başarıyı küçümsemiyorum. inşallah devamı da gelir. gerçi ne şampiyonlar çıkardık ertesi sene yok olup giden. bi sefer dünya şampiyonu oldu diye sen adamın adını ölümsüzleştir. ama Atatürk ü, İnönü yü be daha nice büyüklerin adını unutturmaya çalış, yine Fazıl Say gibi bi dünya starımızın adını bir sokağa vermekten imtina et. sınra da herkesi kucaklıyoruz herkesi seviyoruz yaratandan ötürü de.
@mak3774 Fazıl Say'ı çok seviyorsan çocuklarına torunlarına koy ismini!
@mak3774 inönü mü
inönü paradan atatürkün resmini kalrdırdı bunu tayyip bile yapmadı hala inönü diyırsun bana.
fazıl sav türklüğe hakaret etti sen kafayımı yedin.
Fazıl SAY dediğin adam kaç kere bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı nı okuttu kardeş Anadolu insanı diye hakir mi gördün ismi bi salona verildi diye çok mu gördün Anadolu insanına
@mak3774 senin ne eserin varda adam gibi yorum yapıyorsun.
@mak3774 Sanki biraz art niyet var gibi cümlelerinde. Kaç şampiyonluk elde ettiğini bir araştır derim.
vay arkadaş bu neyin kafası merak ettim ..
Aman tanrım diktatör güreşçi yi evinde ziyaret edip güreşçi den el ense aldı ve güreşçi nin ailesi nin gözlerinde korku dolu bakışlar la yardım çığlıkları etrafı inletti.. Yıllarca ak parti ye oy veren ben yine ak partiye vericem kudurun :)))
@1971sl diktadör olsaydı güreşcinin ayana evine gidip hatırını sormazdı bilakis ayana çagırırdı diktadör degil bilhakis hoş görülü halkın içinden çıkan sapına kadar delikanlı bir devlet adamı.
Fazıl Say'ı çok seviyorsan çocuklarına torunlarına koy ismini.
BİR VİLLAYLA YARIM TENEKE DOLUSU ALTIN HEDİYE EDER ARTIKIN .
@bizedogrugerekli_2017 Sen de çatlar kudurursun
bütün dünyada son dakika haber geçmiş
Hiç kaçırmaz böyle reklam olacak işleri. Keşke meclis önünde kendisini yakan kişinin evinede gitseydi. Fakir fukaranın evlerini ziyaret edip onların durumlarını görseydi
türbinlere oynuyor. kendini yakan adam daha önemli çünkü insanlar aç ve mağdur.
biryerden biryere gitmesi türkiyeye kaça patlıyor?binlerce koruma,helikopter,drone ve savaş uçakları gideceği yere çevresine uçup duruyor
@alaettinaslan fazla kıskanma çatlarsın sonra..
@alaettinaslan sanane oğlum seni ilgilendirmez aç mısın sen gel seni yedireyim içireyim
hocam yanlış anlaşılmasın ama Atatürk ün adının unutturulması sence mümkün mü? Her şehirde adı caddelerde bulunuyor. Okullarda büstleri zaten duruyor, ulusal bayramlar sürekli bu konuda, Ankara' ya gelişi samsuna çıkışı vs., tarih kitaplarında tarihimizin %80 i Atatürk yeni nesillerin Atatürk dışında tarih bilgisi yok Atatürk hakkında bildikleri Atatürk yoktu düşman çoktu, Atatürk geldi düşmanı yendi tarzında... Okuma kültürü olmayan bir milletiz ve şanlı tarihimizin bu kadar basite indirgenmesinden rahatsızlık duyuyorum. Atatürk ü bile doğru düzgün anlatamıyoruz tarih sayfalarında...
dun yozgatta bulunan polis asker suriye sınırında yoktu valla. hayırdır. kimden korkuyorsun. reis
@durankaraman66 CIA MOSSAD FETÖ ve taşaron yandaş terörör örgütleri olmasın..
İnönü konusunda yalan yok haz etmiyorum. Gereğinden fazla adını duyduğumuz kanaatindeyim kurtuluş savaşında Atatürk' ün yanında yer aldığı için ve kurtuluş savaşında savaştığı için saygı duyuyorum o kadar. Hadi bunları anlarımda Fazıl Say'ı bi araştır derim. Tutarsız adamın sırf sanatı iyi diye adını ölümsüzleştirmek, kaldı ki birgün Hükümet ertesi gün Abd sempatizanı gibi konuşmaları ne bilim adını duydukça huzursuz olurum gibi geliyor, tabi bunlar şahsi görüşlerim sağlıcakla kalın. Allah' a emanet olun, iyi günler...
GÜREŞCİMİZE AYDINLIK BİR GELECEK DİLİYORUZ İŞLLH KURT DERELİ HER GÜREŞTE TÜRK MİLLETİNİ ARKAMDA HİSSEDERİM DEMİŞ HER TÜRKTE BU GÜZELLİGİ YAŞAMAKTADIR YAŞATMAKTADIR İŞLLH.
Resim cumhurbaşkanım saolsun kibar politikaci
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