Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenisçi Eraydın'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tenisçi Başak Eraydın'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tenisçi Başak Eraydın'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

