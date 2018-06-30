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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenisçi Eraydın'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tenisçi Başak Eraydın'a bir tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tenisçi Başak Eraydın'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tenisçi Başak Eraydın'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli tenisçi başak eraydın

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