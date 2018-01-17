HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 18:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yozgat’ta gerçekleştirilen AK Parti İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in üzüntüsüne İhlas Haber Ajansı’nın haberi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı.

Irmak Ayşe İstek ve ailesiyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kızı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti. Telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Irmak Ayşe’nin heyecanı gözlerinden okundu. Ayşe Irmak’a Ankara’ya neden gelmediğini sordu ve “Yozgat’a geldim ama o gün çok kar vardı sen üşürsün diye baban seni eve götürmüş” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Irmak Ayşe ve ailesini Külliye'ye beklediğini ve heyecanlanmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irmak Ayşe’nin babası ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından bugün de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Ayşe Irmak ile telefonda görüştü. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Irmak Ayşe’ye hayatında başarı dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyareti sonrası kendisini ve ailesini de davet ederek görüşmek istediğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yozgat Cumhurbaşkanı Erdoğan Irmak Ayşe İstek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

Beşiktaş Belediyesi ‘operasyonunda’ ikinci dalga

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

'Hamile çocuk' skandalıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

Isparta'da eğitim uçağı kazası! Askeri uçak düştü: 3 şehit

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

2018'in ilk MGK'sında tarihi kararlar bekleniyor! Afrin'e operasyon, OHAL...

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Şehit annesi acı haberi böyle aldı!

Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

Antibiyotik yazmayan doktora saldırdı, tehditler savurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.