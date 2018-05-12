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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz."


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