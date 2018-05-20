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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır, İsrail, Amerika) Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır, İsrail, Amerika) Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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