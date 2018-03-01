Cumhurbaşkanı Erdoğan Moritanya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan özel uçak "CAN" ile TSİ 01.20'de ayrıldı.
Batı Afrika turu kapsamında gezisinin ikinci ayağı Moritanya'daki temaslarını sonlandıran Erdoğan, gezisinin üçüncü ayağı Senegal'e hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Novakşot Havalimanı'ndan mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moritanya'dan ayrıldı.
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