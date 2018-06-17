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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor, çok enteresan. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile MHP'nin 411 oyla Meclis'ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanıyla birl

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, din hürriyeti üzerine ahkam kesiyor, çok enteresan. Daha dün kamuda çalışan personelin kılık kıyafetiyle ilgili AK Parti ile MHP'nin 411 oyla Meclis'ten geçirdiği düzenlemeyi genel başkanıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettiren sen değil misin bay Muharrem? Siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Dürüst olun dürüst. Daha düne kadar imam hatiplere de diğer okullarda verilen din derslerine karşı çıkan siz değil misiniz?"


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