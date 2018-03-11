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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen bir asır önce bekasına yönelik senaryoları Çanakkale'de, Sakarya Meydan Savaşı'nda paçavraya çevirmişse bugün de aynısını yapacak güç ve kudrete sahiptir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl ki Türkiye tüm imkansızlıklara rağmen bir asır önce bekasına yönelik senaryoları Çanakkale'de, Sakarya Meydan Savaşı'nda paçavraya çevirmişse bugün de aynısını yapacak güç ve kudrete sahiptir."

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