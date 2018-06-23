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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl olsa bu iş halloldu yok. Yarın akşam rakamlar açıklanmaya başladıktan sonra durumu göreceğiz ve elhamdüllilah diyeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl olsa bu iş halloldu yok. Yarın akşam rakamlar açıklanmaya başladıktan sonra durumu göreceğiz ve elhamdüllilah diyeceğiz."


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