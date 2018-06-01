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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarının kaynağı olarak gösterdiği Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket isimli kitabını ve yazarın kendisini yalanlamasını ilk kez değerlendirdi. Erdoğan, "Eğer ben ben Pensilvanyadan icazet aldıysam bunu ispat etmek zorundasın. O kitabın yazarı da çıktı bunlar soyut şeyler somut şeyler değil dedi. Ya böyle bir yalancılık olur mu? Haddini bil. Kiminle ne konuşacağını iyi bil! Şimdi mahkemede hesabını ver!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye yönelik sözleri şu şekilde,

"HADDİNİ BİL! KİMİNLE KONUŞACAĞINI İYİ BİL!"

"İddiayı ispat iddia sahibine aittir. Eğer ben ben Pensilvanyadan icazet aldıysam bunu ispat etmek zorundasın. İspat etmezsen namertsin dedim. O kitabın yazarı da çıktı bunlar soyut şeyler somut şeyler değil dedi. Ya böyle bir yalancılık olur mu? Şimdi kendisine dava açtım. Benim kendimden şüphem yok! Halkım emretti partimizi kurduk. Biz icazeti halkımızdan aldım Pensilvanya'dan değil. Haddini bil. Kiminle ne konuşacağını iyi bil! Şimdi mahkemede hesabını ver!"

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NE OLMUŞTU?

Daha önceCumhurbaşkanı Erdoğan'a “Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'le görüştü” diyen ve Erdoğan cephesi tarafından yalanlanan Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde tarihi bir detayı açıkladı.
İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okudu.

İnce “Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89'uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma.” dedi ve kitapta geçen şu bölümleri miting kürsüsünden okudu ” Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”

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YAZARDAN KENDİSİNE YALANLAMA GELDİ

Kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce’nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Güngör, kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Kendi kendisini yalanlayan yazar Güngör açıklamasında şunları kaydetti “Bugün Kırşehir'de Muharrem İnce'nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti'nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

"BELGE GİBİ SUNULACAK YANI YOK"

Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum.

"SAVUNACAK BİR YANI OLAMAZ"

Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ'yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz.”


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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince Pensilvanya Yenilikçi Hareket Nasuhi Güngör

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