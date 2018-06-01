Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye yönelik sözleri şu şekilde,

"HADDİNİ BİL! KİMİNLE KONUŞACAĞINI İYİ BİL!"



"İddiayı ispat iddia sahibine aittir. Eğer ben ben Pensilvanyadan icazet aldıysam bunu ispat etmek zorundasın. İspat etmezsen namertsin dedim. O kitabın yazarı da çıktı bunlar soyut şeyler somut şeyler değil dedi. Ya böyle bir yalancılık olur mu? Şimdi kendisine dava açtım. Benim kendimden şüphem yok! Halkım emretti partimizi kurduk. Biz icazeti halkımızdan aldım Pensilvanya'dan değil. Haddini bil. Kiminle ne konuşacağını iyi bil! Şimdi mahkemede hesabını ver!"

NE OLMUŞTU?



Daha önceCumhurbaşkanı Erdoğan'a “Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'le görüştü” diyen ve Erdoğan cephesi tarafından yalanlanan Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde tarihi bir detayı açıkladı.

İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okudu.

İnce “Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89'uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma.” dedi ve kitapta geçen şu bölümleri miting kürsüsünden okudu ” Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”