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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor, onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var. Kardeşim öyle veya böyle sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık, bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün,

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor, onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var. Kardeşim öyle veya böyle sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık, bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç."


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