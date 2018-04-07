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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızının nikah şahitliğini yaptı.

Erdoğan, partisinin Denizli İl Kongresi'nin ardından Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde Esra Zolan-Abdullah Tok çiftinin nikah törenine geçti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın kıydığı nikahta Erdoğan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah basına kapalı gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Denizli nikah

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