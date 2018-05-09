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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:39 | Son Güncelleme

Erdoğan, Nisanur Erdem ve Muhammet Demiralp'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisanur Erdem ve Muhammet Demiralp'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Düğün törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

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