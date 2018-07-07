CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NUMAN KURTULMUŞ'UN KIZININ NİKAH TÖRENİNE KATILDI 

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Nikah töreninden fotoğraflar

