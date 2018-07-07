Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine katıldı

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
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